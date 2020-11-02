هبوط جماعي للبورصات الخليجية .. ومبيعات عربية وأجنبية تضغط على «المصرية»

هبطت البورصات الخليجية أمس بشكل جماعي وسط شح في السيولة وتراجع شهية التداول، بينما انخفضت السوق المصرية بضغط مبيعات أجنبية وعربية.وهبط مؤشر دبي 1.63 في المائة إلى 2152 نقطة مغلقا عند أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.ونزل سهم "إعمار" 2.99 في المائة، و"دبي الإسلامي" 1.20 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 1.06 في المائة، و"داماك" 4.58 في المائة.كما تخلت سوق أبوظبي عن مستويات 4700 نقطة لتغلق عند مستوى 4634 نقطة، بهبوط 0.55 في المائة.وتراجع سهم "أبوظبي التجاري" 2.04 في المائة، و"أبوظبي الإسلامي" 1.15 في المائة، و"الدار العقارية" 1.46 في المائة، و"دانة غاز" 1.76 في المائة، و"أبوظبي الأول" 0.52 في المائة.وفي الكويت شهدت البورصة تراجعات حادة أمس، حيث هبط المؤشر الأول 2.07 في المائة، وسجلت 13 قطاعا انخفاضا بصدارة "التكنولوجيا" بتراجع 4.78 في المائة، وهبط "البنوك" 1.83 في المائة، وانخفض "الاتصالات" بواقع 1.62 في المائة.ونزل مؤشر مسقط 0.15 في المائة إلى 3552 نقطة. وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية خاصة من القطاعين الخدمات والمالي، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتقدمها "الخدمات" بنحو 0.34 في المائة، بضغط "الجزيرة للخدمات" المتراجع 1.45 في المائة، وتراجع "النهضة للخدمات" 1.16 في المائة.وهبط مؤشر البحرين 0.06 في المائة إلى 1426 نقطة، وذلك بالتزامن مع انخفاض خمسة أسهم، كان أبرزها هبوط "البنك الأهلي المتحد-البحرين" بنحو 0.13 في المائة.وتراجع مؤشر قطر 0.53 في المائة إلى 9640 نقطة. وضغط على المؤشر تراجع ستة قطاعات تقدمها العقارات، يليه التأمين، والصناعة، ثم البضائع، والنقل، والبنوك والخدمات المالية.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.56 في المائة ليغلق عند 10456 نقطة بضغط مبيعات أجنبية وعربية.وتراجع رأس المال السوقي خلال جلسة أمس بنحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 601.084 مليار جنيه.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافي 34.53 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب إلى البيع بصافي 32 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه على التوالي.وخلال تداولات أمس، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 911.02 مليون جنيه، من خلال 304.234 مليون سهم، عبر 32.097 ألف صفقة.