حزمة دعم مالي جديدة للنقل العام في لندن بـ 1.7 مليار جنيه استرليني

أعلنت الحكومة البريطانية أمس، ضخ 1.7 مليار جنيه استرليني (نحو 1.9 مليار يورو) في هيئة النقل العام بلندن، التي انهارت مداخيلها خلال جائحة كوفيد - 19، وفقا لـ"الألمانية".وقال غرانت شابس وزير النقل على "تويتر"، "أعلن أن الحكومة قبلت (توفير) مبلغ يصل إلى 1.7 مليار جنيه استرليني لهيئة النقل في لندن لتعويض خسارة المداخيل" خلال الجائحة.ويوفر ذلك دعما ماليا حتى آذار (مارس) 2021 لهيئة النقل، التي سبق أن قدمت لها الحكومة دعما طارئا بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني في أيار (مايو). وأفادت هيئة النقل في لندن أن "النقاشات حول تمويل طويل الأمد مستمرة"، وتحدثت عن حزمة بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني.ويشمل الاتفاق إبقاء رفع بدل الانتقال في السيارات وسط لندن من 11.50 إلى 15 جنيها استرلينيا (17 يورو)، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران (يونيو)، وبات على السيارات منذ 22 حزيران (يونيو) دفع ذلك المقابل في حال التجول في وسط لندن بين السابعة صباحا والعاشرة ليلا كل أيام الأسبوع.وكانت المفاوضات صعبة بين الحكومة المحافظة وصادق خان رئيس بلدية لندن المنتمي إلى حزب العمال، إذ أكد رئيس الوزراء والرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون الشهر الفائت أن هيئة النقل في لندن كانت "مفلسة" قبل فيروس كورونا المستجد، محملا خان مسؤولية ارتفاع أسعار خدماتها.ورد صادق خان في بيان قال فيه إن "السبب الوحيد لحاجة هيئة نقل لندن إلى دعم الحكومة هو نضوب كامل مداخيلنا تقريبا منذ آذار (مارس)، قام اللندنيون بما هو مطلوب"، في إشارة إلى التوصيات، التي أصدرتها الحكومة للمواطنين بتجنب استخدام النقل العام خلال الجائحة، التي أودت بأكثر من 46 ألف شخص في المملكة المتحدة.وأضاف خان "سعيد بنجاحنا في تجنب أسوأ المقترحات الحكومية"، التي من بينها التوسيع الكبير لمنطقة التنقل المدفوع وإلغاء مجانية التنقل لسكان لندن الأكبر والأصغر سنا.ويبدأ الخميس سريان حجر جديد في إنجلترا يستمر شهرا، وينتهي في الثاني من كانون الأول (ديسمبر)، ودعي المواطنون إلى ملازمة بيوتهم، لكن يمكن لسكان لندن استعمال النقل العام للتنقلات الضرورية.