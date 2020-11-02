مصر تسجل 181 حالة إصابة و12 وفاة بفيروس كورونا

سجلت مصر اليوم 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة وذلك ارتفاعا من 170 إصابة وثماني وفيات في اليوم السابق، بحسب "رويترز".

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة".