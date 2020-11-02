هل ستطبق واشنطن الدروس التي توزعها على الآخرين؟

إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 لا مثيل لها في الذاكرة الحية. كانت التباريات الماضية حاقدة وتم وصف بعضها بعبارات وجودية، لكن لم يواجه الأمريكيون أبدا على الأقل في الآونة الأخيرة احتمال رفض الرئيس المنتهية ولايته النتيجة، ونادرا ما تخاطر الانقسامات الحزبية بالتصعيد إلى صراع مسلح.

لدينا في مجموعة الأزمات الدولية - بحسب روبرت مالي، الرئيس والمدير التنفيذي وستيفن بومبر، المدير الأول للسياسات في المجموعة - تفويض لإنهاء ومنع وتخفيف النزاعات العنيفة أينما ظهرت، في حين إن جهودنا على مدار ربع القرن الماضي حملتنا إلى جميع أنحاء العالم، إلا أنها لم تطلب منا التركيز بشكل مباشر على الولايات المتحدة حتى هذا العام.

في كثير من الدول، غالبا ما تكون الانتخابات مصحوبة بخطر إراقة الدماء، بسبب عوامل مثل الاستقطاب السياسي الشديد، ومجازفة الفائز بكل شيء، وانتشار الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة ذات الأجندات السياسية، والعمليات الانتخابية المعيبة التي تترك كثيرين يشككون في النتائج. في ظل هذه الظروف يمكن أن تكون الانتخابات خطيرة بشكل خاص عندما تكون لكل مرشح قاعدة دعم كبيرة وملتزمة.

عوامل الخطر هذه كلها موجودة إلى حد ما في الولايات المتحدة اليوم، لكن الأخطر هو رفض الالتزام باحترام إرادة الناخبين. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإصرار على أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها هي إذا تم تزوير الانتخابات، ولا يزال عليه أن يدعو مؤيديه إلى الامتناع عن العنف.

إذا نظر العالم إلى الولايات المتحدة بالطريقة التي تنظر بها هذه الأخيرة إلى الديمقراطيات الأصغر والأقل قوة في جميع أنحاء العالم، فسيرى دولة لا تزال تعاني الإرث الدائم للرق والحرب الأهلية والقتل خارج نطاق القانون والفصل العنصري والصراع العمالي والتطهير العرقي للشعوب الأصلية، سيلاحظ العالم دولة غارقة في الأسلحة النارية، حيث عدد جرائم القتل بالأسلحة النارية كل عام لا مثيل له في أي دولة أخرى مرتفعة الدخل، سيجد أن هناك حركة عميقة الجذور لتفوق البيض، يحذر خبراء الحكومة الأمريكية من تزايد ضراوتها.

قد يمتعض العالم من التمييز العنصري، وعدم المساواة الاقتصادية، ووحشية الشرطة التي تشكل مصادر مزمنة للتوتر في الولايات المتحدة، وتتحول بشكل دوري إلى مظاهرات في الشوارع، وفي بعض الأحيان، اضطرابات مدنية. ويلاحظ أن عديدا من المدن الأمريكية الكبرى لديها قوات شرطة ذات عسكرة شديدة تنشر أسلحة وتكتيكات مماثلة لتلك التي يستخدمها الجنود الأمريكيون في مناطق الحروب والتدخلات في الخارج. قد ترى أن الأحزاب السياسية المهيمنة على خلاف حول أسئلة عميقة عن الهوية الوطنية، حيث يصور عديد من الديمقراطيين الانتخابات على أنها لحظة حاسمة للديمقراطية، ويرى عديد من الجمهوريين أن ترمب حصن ضد التغيرات الثقافية والديموغرافية في البلاد.

باختصار، يمكن للمراقبين الدوليين أن يروا في الولايات المتحدة اليوم كثيرا مما حذرت منه الولايات المتحدة تاريخيا الآخرين، علاوة على ذلك، تجري الانتخابات الأمريكية لعام 2020 تحت سحابة جائحة قاتلة، من المرجح أن تؤدي الزيادة الهائلة في التصويت عبر البريد إلى توفير فرص لترمب للطعن في النتيجة. بالنظر إلى المخاطر المتصورة، يمكن توقع خوض كلا الجانبين بضراوة في نزاع حول النتيجة، وبالنظر إلى مدى تعقيد قوانين الانتخابات الأمريكية، فإن النتيجة المتنازع عليها أو غير الحاسمة قد تؤدي إلى شهور من التردد المتوتر.

ومما يثير القلق بالقدر نفسه التهديد الجماعي الذي تشكله الخلايا اليمينية المتطرفة المسلحة، مثل الرجال الـ13 الذين تم اعتقالهم أخيرا بتهمة التآمر لاختطاف جريتشين ويتمير حاكم ميشيجان الديمقراطي، قد تحاول هذه المجموعات تخويف الناخبين في صناديق الاقتراع، ويمكن أن تثير المشكلات إذا كانت النتيجة محل خلاف. إذا نزلوا إلى الشوارع، فمن المرجح أن يتم تحديهم من قبل نشطاء من اليسار، يمكن لممثلي الأطراف العنيفة الانضمام إلى هذا المزيج، ما يزيد من خطر إراقة الدماء، قد يتصاعد الصدام الذي يعطل التصويت أو فرز الأصوات في حالة حاسمة بسرعة، ولا سيما إذا ادعى ترمب النصر قبل اكتمال الإجراءات الرسمية، ودعا مؤيديه إلى الشوارع.

من المؤكد أن الولايات المتحدة لديها فرصة عادلة لتجاوز هذه اللحظة الصعبة دون تصاعد العنف، لا تزال لديها مزايا تفتقر إليها الدول الأخرى التي درستها مجموعة الأزمات الدولية، بما في ذلك الجيش غير السياسي، والصحافة النابضة بالحياة، والمجتمع المدني المتطور. أشار قادة من كلا الحزبين - بما في ذلك، على وجه الخصوص، كبار الجمهوريين- بالفعل إلى أن مرشحهم قد يخسر، ما سيساعد على تجنب المزاعم الغوغائية بتزوير الأصوات.

ومع ذلك، فإن الوضع يتطلب احتياطات غير عادية، ينبغي للمسؤولين الحكوميين والمحليين، جنبا إلى جنب مع مجموعات المجتمع المدني ذات الصلة، أن يكونوا على دراية بالأدوات القانونية المتاحة لهم وأن يستعدوا لاستخدامها لضمان إجراء التصويت وفرز الأصوات دون انقطاع، يجب على وسائل الإعلام التي لم تفعل ذلك بعد أن تضع سياسات لتجنب إعلان الفائز قبل الأوان، وستحتاج منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسة إلى جميع الوسائل لضبط المعلومات المضللة.

ولرؤساء الدول والحكومات الأجنبية دور مهم يلعبونه، قد يحاول ترمب إعلان النصر مسبقا في 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، مدعيا أن الأصوات التي تمت جدولتها في ذلك اليوم هي فقط التي يجب أن تحسب، والضغط على نظرائه الأجانب للاعتراف بنجاحه المزعوم، يجب أن يعارضوا القيام بذلك، حتى يقر أحد المرشحين أو تنتهي العملية بالكامل، على المسؤولين الأجانب الامتناع عن إجراء أي مكالمات تهنئة، وإذا سارت الأمور نحو الأسوأ، فعلى الذين لديهم قنوات مباشرة مع ترمب ودائرته الداخلية بعث رسالة واضحة "إذا تدخلت في فرز الأصوات أو رفضت قبول انتقال سلمي للسلطة، فستكون بمفردك".

مع الحظ، وربما قليل من المساعدة من أصدقائها، يمكن للولايات المتحدة تفادي رصاصة انتخابات 2020 والبدء في إصلاح الانقسامات الاجتماعية التي أسهمت في الوصول إلى هذه الهاوية الخطيرة، ولكي يحدث ذلك، ستحتاج إلى تطبيق بعض الدروس التي توزعها كثيرا على الآخرين.