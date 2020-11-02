الأسهم السعودية تواصل تراجعها للجلسة الثالثة .. والسيولة عند أدنى مستوى في 3 أشهر

افتتحت الأسهم السعودية تشرين الثاني (نوفمبر) على تراجع بـ42 نقطة بنحو 0.5 في المائة لتغلق عند 7864 نقطة. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.6 في المائة، ليغلق عند 1055 نقطة.

وجاء تراجع السوق للجلسة الثالثة لكن بوتيرة أقل من السابقة ليظهر نوعا من التماسك، قد تكون بداية لمحاولة العودة نحو مستويات 8000 نقطة إلا أن السوق ستواجه مقاومة عند مستويات 8090 نقطة يصعب عليها تجاوزها في ظل الظروف الحالية. وما لم تظهر نتائج مشجعة من الشركات خلال الفترة المتبقية والتي ستنتهي خلال أسبوعين، مع استقرار في أسعار النفط واستمرار انحسار حالات كورونا، ستبقى فرص تعرض السوق لضغوط بيعية محتملة إلى حد كبير.

من ناحية فنية، ستجد السوق دعما عند 7750 نقطة مع إمكانية كسرها وصولا إلى مستويات 7500 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7886 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7920 نقطة رابحا 0.16 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7842 نقطة فاقدا 0.8 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7864 نقطة فاقدا 42 نقطة بنحو 0.54 في المائة. وتراجعت السيولة 35 في المائة بنحو 2.7 مليار ريال لتصل إلى خمسة مليارات ريال عد أدنى مستوى منذ بداية آب (أغسطس) الماضي، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 126 مليون سهم لتصل إلى 229 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 30 في المائة بنحو 117 ألف صفقة لتصل إلى 277 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.77 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 1.1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.78 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "النقل" بنحو 1.5 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 15 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 9 في المائة بقيمة 469 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "وفرة" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 80.40 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنحو 9.92 في المائة ليغلق عند 86.40 ريال، وحل ثالثا "الدرع العربي" بنحو 9.92 في المائة ليغلق عند 19.72 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "طباعة وتغليف" بنحو 5.73 في المائة ليغلق عند 20.08 ريال، يليه "الكثيري" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 75.50 ريال، وحل ثالثا "تهامة" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 42.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 182 مليون ريال، يليه "الكابلات" بقيمة 167 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 161 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية