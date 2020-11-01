"الصحة": إذا رصدنا إرتفاع إصابات كورونا أو تفشي الفيروس فسوف نطبق إجراءات حظر التجول

أعلنت وزارة الصحة اليوم بأنها ستطبق إجراءات حظر التجول إذا تم رصد إرتفاع في حالات كورونا أو انتشار الفيروس.

وقال متحدث وزارة الصحة إنه لا يزال تسجيل الحالات يزداد حول العالم، وعدم تقيد المجتمعات تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة كورونا.

وطلب من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الصحية العامة أو الخاصة. والإبلاغ عن تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية.

واكد أن ارتداء الكمامة دون التزام الآخرين بها خطر جدًا، بل إن لبس الجميع للكمامة غير كاف، ويجب أن يكون الالتزام بجميع الاحترازات كالتباعد والتهوية والمحافظة على نظافة وأضاف: "عند عدم التزام الآخرين ابتعد عن الموقع وحافظ على صحتك، التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات فيروس كورونا".

وأشاد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي, بالتزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية الذي أسهم بحمد الله في منع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وتحقيق تراجع في مستوى الحالات الحرجة والوفيات ولله الحمد, مشيراً إلى أن تسجيل الحالات حول العالم لا يزال في ازدياد بسبب عدم التقيد، مما تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 374 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (347656) حالة، من بينها (8000) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (771) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (334236) حالة بإضافة (394) حالة تعافٍ جديدة, فيما بلغ عدد الوفيات (5420) حالة، بإضافة (18) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8097534) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (44840) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشدّد متحدث الصحة على ضرورة المبادرة بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الصحية العامة أو الخاصة على الرقم 937.

وبين أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 4264456 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1432205 مراجعين، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ20596753 عبر مركز 937.

من جانبه قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: "إننا نشهد حاليا بداية اعتدال الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، حيث رصدت الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس "كوفيد-19" مثل: عدم لبس الكمامة وتزايد التجمعات بأعداد تتجاوز المسموح به.

وأكد استمرار متابعة رجال الأمن للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقاية، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحقها، في المواقع العامة كافة، والأحياء السكنية، والاستراحات، ويشمل ذلك؛ الأفراد، والمنشآت بمختلف أنواعها, وذلك تنفيذًا للتعليمات المعتمدة.

وأهاب المقدم الشلهوب بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد 19، والالتزام الثابت بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

ونبه بأن العودة للأوضاع الطبيعية؛ لا تعني زوال المخاطر، وأن على الجميع مسؤولية وطنية لحماية نفسه، وأسرته، من فيروس كورونا المستجد، وتأدية دوره في منع انتشاره من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية في جميع الأوقات، والمبادرة بالابلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية بالاتصال على الرقم 999 في مناطق المملكة و911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.