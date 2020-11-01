اليونان: تركيا تتعدى على الجرف القاري بأعمال تنقيب جديدة

حثت اليونان تركيا اليوم على إلغاء إخطار صادر عن البحرية يعلن عن نشاط للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، قائلة إن المنطقة التي يغطيها تشمل الجرف القاري اليوناني.

وتركيا واليونان، العضوتان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف بسبب تضارب مطالبات كل منهما بأحقيته في موارد النفط في منطقة شرق البحر المتوسط وحدود الجرف القاري لكل منهما.

وبحسب (رويترز) قال مسؤولون من وزارة الخارجية اليونانية إن إخطار تركيا الجديد، حول نشر سفينة التنقيب خلال الفترة ما بين الأول والرابع عشر من نوفمبر، يغطي منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني على بعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في بيان مكتوب "دين اليونان مرة أخرى هذا السلوك المستهتر، مضيفا أن حكومة بلاده تعد احتجاجا دبلوماسيا رسميا وستطلع شركاءها في الاتحاد الأوروبي وحلفاءها على القضية.