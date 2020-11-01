الهند: ارتفاع مبيعات الديزل بنسبة 6.1% خلال أكتوبر

ارتفعت مبيعات الديزل في الهند لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي، وذلك بعدما رفعت الاحتفالات السنوية في البلاد من الطلب على الديزل، الذي يعد الأكثر استهلاكا في

الهند.

وذكرت "الألمانية" أن مبيعات الديزل ارتفعت بنسبة 6.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 5.76 مليون طنا.

ويشار إلى أن انتعاش الطلب على الديزل أمر هام لتعزيز عملية معالجة الديزل الخام في المصافي الهندية، عقب أن تراجع الطلب على الوقود بسبب إجراءات الاغلاق الصارمة التي جرى فرضها في مارس الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان قد تم بدء أهم احتفالين في البلاد منتصف أكتوبر الماضي، وتمتد الاحتفالات لأكثر من شهر.