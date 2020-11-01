"الرياض" يربح 3.8 مليار ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلن بنك الرياض، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 3.8 مليار ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيله أرباح بلغت 4.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 14 % .

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات، قابله جزئياّ الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 29.5% إلى ارتفاع صافي مخصصات الانخفاض في القيمة ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك في الفترة الحالية.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.0%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.