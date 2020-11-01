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أحداث في صور

مزارعون خلال حصاد الأرز في أحد الحقول في مدينة براياجراج الهندية أمس

. «أ .ب »

مزارعون خلال حصاد الأرز في أحد الحقول في مدينة براياجراج الهندية أمس.

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