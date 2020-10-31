إنتاج الصلب في الشرق الأوسط يرتفع 96.7 % خلال عقد .. والسعودية في المرتبة الثانية

أظهرت إحصائية لمنظمة الحديد والصلب العالمية عن هبوط عام وشامل في إنتاج الصلب الخام في العالم نتيجة وباء كوفيد - 19، غير أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذكرت أن قدرة صناعة الصلب في الشرق الأوسط زادت بسرعة خلال الأعوام العشرة الماضية لتحقق نموا قدره 96.7 في المائة.وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث تقرير مختص، أن الجزائر ومصر والسعودية والإمارات وعمان حققت أعلى زيادات الإنتاج بين البلدان العربية.وقال التقرير إن قدرة صناعة الصلب في الشرق الأوسط زادت بمقدار الضعف تقريبا، أو من 33.1 مليون طن في 2010 إلى 65.1 مليون طن في 2019 (+96.7 في المائة).خلال الأعوام العشرة الماضية (بين 2009 و2019)، رفعت السعودية قدرتها الإنتاجية من الصلب من سبعة ملايين طن في 2009 إلى 9.6 مليون طن في 2019، لتصبح ثاني أكبر منتج للصلب بين الدول العربية بعد مصر (15.6 مليون طن).وبين الأعوام 2009 و2019، رفعت الجزائر إنتاجها من 2.4 إلى 8.1 مليون طن ومصر من 9.5 إلى 15.6 مليون طن، والإمارات من 2.4 إلى 4.4 مليون طن، وعمان من 0.4 إلى ثلاثة ملايين طن.وتوقعت المنظمة أن يستمر النمو السريع خلال الأعوام القليلة المقبلة لتزيد قدرة صناعة الصلب في المنطقة 19.6 مليون طن إضافية (+30.1 في المائة) بحلول 2022، مقارنة بمستوى 2019 "إذا كانت جميع المشاريع الجارية تأتي على قدم وساق وفي غياب الإغلاق الناجم عن كوفيد - 19".وبلغ إنتاج الصلب الخام العالمي لـ 64 دولة تُمثل نحو 85 في المائة من إنتاج الصلب العالمي 156.4 مليون طن في أيلول (سبتمبر) 2020، بزيادة قدرها 2.9 في المائة مقارنة بالشهر النظير في 2019. لكن بسبب الصعوبات المستمرة، التي يمثلها وباء كوفيد - 19، فإن عديدا من الأرقام لهذا الشهر هي تقديرات قد تنقح مع تحديث الإنتاج في الشهر المقبل.ووصل إنتاج الصلب الخام العالمي في الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى 1,347.4 مليون طن، بانخفاض قدره 3.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 ومقارنتها بالفترة نفسها من 2019، أنتجت آسيا 1,001.7 مليون طن من الصلب الخام، بزيادة 0.2 في المائة. وأنتج الاتحاد الأوروبي 99.4 مليون طن، بانخفاض قدره 17.9 في المائة. في حين بلغ إنتاج أمريكا الشمالية 74.0 مليون طن، بانخفاض قدره 18.2 في المائة. وبلغ إنتاج مجموعة البلدان المستقلة (أذربيجان، أرمينيا، بيلوروسيا، كازاخستان، قرغيزستان، مولدافيا، أوزبكستان، روسيا، طاجاكستان، تركمانستان) 74.3 مليون طن، بانخفاض 2.5 في المائة.وأنتجت الصين 92.6 مليون طن من الصلب الخام في أيلول (سبتمبر) 2020، بزيادة 10.9 في المائة، مقارنة بذات الشهر من 2019. أنتجت الهند 8.5 مليون طن، بانخفاض 2.9 في المائة. أنتجت اليابان 6.5 مليون طن، بانخفاض 19.3 في المائة. بلغ إنتاج كوريا الجنوبية 5.8 مليون طن، بزيادة قدرها 2.1 في المائة.أنتجت ألمانيا ثلاثة ملايين طن في أيلول (سبتمبر) 2020، بانخفاض 9.7 في المائة على أساس سنوي. بينما أنتجت إيطاليا 1.8 مليون طن، بانخفاض 18.7 في المائة. وأنتجت فرنسا 1.0 طن من الصلب الخام، بانخفاض 20.1 في المائة. أنتجت إسبانيا 0.9 مليون طن، بانخفاض 20.7 في المائة.وبلغ إنتاج مجموعة البلدان المستقلة 8.2 مليون طن في أيلول (سبتمبر) 2020، بانخفاض 0.3 في المائة على أساس سنوي. أنتجت أوكرانيا 1.7 مليون طن، بانخفاض 5.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2019.في حين أنتجت الولايات المتحدة 5.7 مليون طن من الصلب الخام في أيلول (سبتمبر) 2020، بانخفاض قدره 18.5 في المائة، مقارنة بذات الشهر 2019. وأنتجت البرازيل 2.6 مليون طن، بزيادة 7.5 في المائة.