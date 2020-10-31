مطار برلين الجديد.. أكثر من ربع قرن في طور الإنشاء

لمطار برلين الجديد تاريخ طويل بالفعل، حتى قبل أن تقلع الطائرات الأولى منه اليوم، فقد تم تأجيل افتتاحه ست مرات، على مدار تسع سنوات. وفيما يلي نظرة عامة على أخطاء التخطيط وأخطاء البناء التي تسببت في ذلك:

- يناير 1992 بدء التخطيط للمطار.

- سبتمبر 2006 حفل وضع حجر الأساس. تم تحديد 30 أكتوبر 2011 كأول تاريخ للافتتاح من بين تواريخ عدة.

- يونيو 2010 تم تأجيل الافتتاح إلى 3 يونيو 2012 بسبب إفلاس شركة التخطيط، ضمن أمور أخرى.

- مايو 2012 قبل أربعة أسابيع من الموعد المحدد، تم إلغاء الافتتاح مرة أخرى، هذه المرة بسبب مشاكل في معدات السلامة ضد الحرائق. وتم الإعلان عن تاريخ الافتتاح الجديد 17 مارس 2013، بعد أيام.

- سبتمبر 2012 تقييم تقني يكشف عن مشاكل في نظام السلامة من الحريق بالمبنى، ومجلس الإشراف يؤجل الافتتاح مرة أخرى حتى 27 أكتوبر 2013.

- يناير 2013 ينتهي هذا الموعد النهائي أيضا، بعد أن تبين أن مشكلات السلامة من الحرائق كانت مجرد قمة جبل الجليد. وتم الكشف عن عشرات الآلاف من عيوب البناء، ما تسبب في إرجاء الافتتاح إلى أجل غير مسمى.

- ديسمبر 2014 بناء على اقتراح من الرئيس التنفيذي للمطار، هارتموت ميدورن، اعتمد مجلس الإشراف جدولا زمنيا للافتتاح في النصف الثاني من عام 2017. وكان من المقرر الانتهاء من البناء بحلول مارس 2016.

- أغسطس 2015 أقر رئيس المطار الجديد كارستن مولنفيلد أن هذا لم يعد ممكنا بسبب إفلاس آخر، هذه المرة من شركة "إمتيك جيرماني" لتكنولوجيا البناء.

- مارس 2016 أعلن المنظمون أنه يتعين على المطار تعديل وثائق الموافقة الشاملة في عدة أماكن، وربما إجراء المزيد من عمليات إعادة البناء.

- يناير 2017 أرجأ مولنفيلد الافتتاح إلى 2018، حيث استمر ظهور مشكلات جديدة في موقع البناء، بما في ذلك الأبواب التي لا يمكن التحكم فيها والرشاشات التي تقطر فقط.

- ديسمبر 2017 وافق مجلس الإشراف ومدير المطار الجديد إنجلبرت لوتكه-دالدروب على بدء العمليات في أكتوبر 2020. وسيُجرى إغلاق أحد مطاري برلين الحاليين، مطار تيجيل، بينما سيظل مطار شونفيلد، بجوار المطار الجديد جنوب شرق العاصمة، مؤقتا قيد التشغيل.

- نوفمبر 2019 اتخذ لوتكه-دالدروب قرارا نهائيا: افتتاح المطار، المعروف اختصارا بـBER، في 31 أكتوبر 2020، وإغلاق تيجل في 8 نوفمبر 2020.

- سبتمبر 2020 تم تأكيد تاريخ الافتتاح. ومع ذلك، لن تكون هناك حاجة إلى صالة الركاب 2 الإضافية في المطار الجديد، والتي تم تأسيسها في وقت قصير، وذلك بسبب أزمة جائحة كورونا. ولن يُجرى فتحها قبل ربيع عام 2021.