مظاهرات عنيفة في إسبانيا احتجاجا على إجراءات مكافحة كورونا

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم أن العديد من المدن عبر البلاد شهدت اشتباكات بعد منتصف الليل بين السلطات ومحتجين على الضوابط الأخيرة التي تم فرضها لمكافحة فيروس كورونا .

وشهدت مدن من بينها برشلونة وبيلباو وبورجوس وليون اضطرابات. وفي الكثير من الحالات بدا أن العنف بتحريض من الجماعات اليمينية المرتبطة بأندية كرة القدم.

وذكرت صحيفة "لافانجوارديا" وشبكة "ار تي في ايه" التلفزيونية أن المئات من الأشخاص اشتبكوا مع الشرطة في برشلونة في وقت متأخر من مساء أمس بحسب الألمانية.

وأظهرت الصور التي بثتها تلك الشبكات أن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة وأضرموا النيران في صناديق القمامة وذكرت وسائل إعلامية أن بعض المتاجر تعرضت للنهب. وتم القبض على 12 شخصا.وأقر البرلمان الإسباني أول أمس الخميس تمديد حالة إنذار في مختلف أنحاءالبلاد -وهي ثالث أعلى حالة طوارئ- حتى التاسع من أيار/مايو. وأغلقت العديد من المناطق نفسها أمام السفر.

