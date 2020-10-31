مناهضو النقل الجوي يعتزمون تعطيل افتتاح مطار برلين الجديد

احتشد عشرات من أعضاء مجموعة "ابقوا على الأرض"، المعنية بتقليص حركة النقل الجوي على مستوى العالم، اليوم أمام مطار العاصمة الألمانية الجديد.

وقالت متحدثة باسم المجموعة، لينا توكناك، صباح اليوم: "هدفنا هو شل حركة المطار وتعطيل الافتتاح بشكل كبير... لا يمكن أن يتم افتتاح مطار عملاق جديد في أوقات أزمة المناخ"، مؤكدة ضرورة خفض حركة النقل الجوي بوجه عام، وقالت: "نؤيد إنهاء الرحلات الداخلية وإغلاق المطارات الإقليمية"، مشيرة في ذلك إلى أهمية إجراء نقاش مجتمعي حول أي الرحلات الجوية التي لا تزال ضرورية وأيها ليست كذلك بحسب الألمانية.