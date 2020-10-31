الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصل على متن طائرة مروحية لحضور تجمع «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى » في فلوريدا.
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- ترمب يصل على متن طائرة مروحية لحضور تجمع «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» في فلوريدا
أحداث في صور
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