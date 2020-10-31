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أحداث في صور

ترمب يصل على متن طائرة مروحية لحضور تجمع «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» في فلوريدا

«إ. ب. أ »

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصل على متن طائرة مروحية لحضور تجمع «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى » في فلوريدا.

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