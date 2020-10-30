القيادة تبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".

وبحسب "واس" بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ولي العهد:" بلغني نبأ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".