الناتج المحلي الإيطالي يسجل ارتفاعا أكبر من المتوقع في الربع الثالث

أظهرت تقديرات رسمية اليوم الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي الإيطالي ارتفع بنسبة 16.1بالمئة متجاوزا النسبة المتوقعة في الربع الثالث. وأصدر مكتب الإحصاء الوطني "إستات" البيانات الربع سنوية. وكان الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي انكمش في الربع السابق بنسبة 13 بالمئة، وفقا للحسابات المنقحة.

وتوقع بنك "يونيكريديت" الإيطالي قبل إصدار "إستات" للبيانات وصول النمو الفصلي إلى 12.5بالمئة فقط في الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر الماضيين. وكانت بيانات الربع الثالث القوية متوقعة، حيث انتعش الاقتصاد بعد الركود القياسي الذي حدث في الربع السابق بسبب الإغلاق الرامي للحد من انتشار فيروس كورونا من آذار/ مارس إلى أوائل حزيران/ يونيو الماضيين.

وقال معهد الإحصاء اليوم الجمعة أيضا إن معدل البطالة في إيطاليا انخفض من 9.7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 9.6 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي ، بينما ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 58.2 بالمئة. ومع ذلك، هناك مخاوف جديدة بشأن الاقتصاد حيث فرضت الحكومة الإيطالية قيودا جديدة لمواجهة الموجة الثانية المتصاعدة من إصابات فيروس كورونا المستجد.