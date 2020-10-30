"سويس ري" تخسر 691 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري

أعلنت شركة سويس ري السويسرية لإعادة التأمين أنها تكبدت خسائر صافية بقيمة 691 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وفي حالة استثناء الخسائر الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، يرتفع صافي أرباح الشركة إلى 1.6 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنا في أداء الشركة.

وأكدت الشركة أن وضعها الرأسمالي قوي للغاية، وهو ما يسمح لها بالسعي لتحقيق نمو في الأرباح، مع تحرك الأسعار في صالح فرعيها "بي أند سي" و"كوربريت سوليوشنز".

وعند استثناء المطالبات الناجمة عن جائحة كورونا، يصل صافي عائدات "بي أند سي" إلى مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 880 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.