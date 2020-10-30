حاملو تذاكر طوكيو 2020 يمكنهم استرداد قيمتها

قال منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 اليوم الجمعة إن حاملي تذاكر الدورة الأولمبية الصيفية المؤجلة المقيمين في اليابان يمكنهم طلب استرداد قيمة التذاكر بداية من العاشر من نوفمبر المقبل، بحسب ما نشرت "رويترز".

ومنذ قرارهم بتأجيل الدورة إلى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار أكد منظمو الحدث الرياضي على أن حاملي التذاكر يمكنهم طلب استرداد أموالهم إذا ما قرروا عدم حضور أحداث الدورة.

وقال المنظمون اليوم الجمعة إنهم سيتلقون طلبات استرداد قيمة تذاكر الدورة الأولمبية من المقيمين في اليابان خلال الفترة ما بين العاشر و30 من نوفمبر تشرين الثاني بينما تقبل طلبات استرداد قيمة تذاكر الألعاب البارالمبية ما بين أول ديسمبر كانون الأول و21 من الشهر نفسه.

وبالنسبة للمقيمين خارج اليابان تقول اللجنة المنظمة إن الوكالات التي باعت التذاكر لهؤلاء الاشخاص ستكون مسؤولة عن إعادة الأموال إليهم.

وباع المنظمون أكثر من خمسة ملايين تذكرة للدورة الصيفية والدورة البارالمبية لكن لم يتخذ بعد قرار في شأن الحضور الجماهيري خلال الدورة المؤجلة في العام المقبل في ظل استمرار غموض الموقف الصحي حول العالم.