اليوم.. منطقة اليورو تكشف عن بياناتها الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2020

تعتزم منطقة اليورو اليوم الجمعة الكشف عن البيانات الاقتصادية التي ستظهر حجم الضرر الذي تكبدته اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وستتضمن هذه البيانات الرسمية الكشف عن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو ومعدل التضخم خلال شهر أكتوبر الجاري ومعدل البطالة خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وقد أدى فرض تدابير تقييدية واسعة النطاق بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا في كثير من الدول الأوروبية أوائل هذا العام، إلى توقف معظم

الأنشطة الاقتصادية.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 11.8 في المئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، في حين انخفض بنسبة 11.4 في المئة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.

وقد هوى معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة، في حين ارتفع معدل البطالة.

ورفعت دول التكتل الأوروبي تدابير الإغلاق الصارمة خلال الربع الثالث - بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين - حيث تم إعادة فتح المطاعم والمتاجر والفنادق حتى في الدول الأعضاء الأكثر تضررا من الفيروس.

وقد أعلن العديد من القادة الأوروبيين في الأيام الأخيرة العودة إلى فرض بعض تدابير الإغلاق، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مرة أخرى.