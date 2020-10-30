ارتفاع الناتج الصناعي الياباني في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، نقلا عن بيانات أولية، أن البلاد شهدت ارتفاعا في الانتاج الصناعي بنسبة 4 بالمئة خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، بحسب ما نشرت "الألمانية".

ونما الناتج الصناعي للشهر الرابع على التوالي من التعافي ، في إشارة إلى استمرار انتعاش الانتاج بعد الركود الحاد في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

ووفقا للبيانات المنقحة، سجلت اليابان زيادة بنسبة 1 بالمئة في الإنتاج في أغسطس.

ويتوقع المصنعون زيادة أخرى في الإنتاج بنسبة 4.5 بالمئة في أكتوبر و 1.2 بالمئة في نوفمبر.

وفي الوقت ذاته، استقر معدل البطالة عند 3 بالمئة في سبتمبر.

وبينما يتعافى الاقتصاد الياباني ببطء من آثار جائحة فيروس كورونا، يتوقع الخبراء أن التعافي الكامل سيستغرق سنوات.

ووفقا لتقديرات بنك اليابان، من المرجح أن ينخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 5.5 المئة في السنة المالية الحالية، والتي تنتهي في 31 مارس 2021 .

