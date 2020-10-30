للمرّة الأولى.. أمريكا تتخطى عتبة 90 ألف إصابة خلال 24 ساعة

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة إن عدد المصابين في الولايات المتحدة تخطّى للمرّة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، وذلك بحسب رويترز.
الصحة
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