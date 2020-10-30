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الصحة

للمرّة الأولى.. أمريكا تتخطى عتبة 90 ألف إصابة خلال 24 ساعة

«الاقتصادية» من الرياض

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة إن عدد المصابين في الولايات المتحدة تخطّى للمرّة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، وذلك بحسب رويترز.

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