ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي بأكثر من الثلث .. بلغ 680 ألف برميل يوميا

قال مصدر نفطي ليبي أمس، إن إنتاج ليبيا من الخام وصل إلى 680 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد بأكثر من الثلث على مستواه في وقت سابق هذا الشهر، وفقا لـ"رويترز".ومستوى الإنتاج الحالي ينطوي على قفزة كبيرة من نحو 500 ألف برميل يوميا في وقت سابق من الشهر. وفي الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة النفط، إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى مليون برميل يوميا خلال أسابيع قليلة مع قيام ليبيا عضو "أوبك" بإعادة تشغيل قطاعها النفطي.وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول أمس، إن الإنتاج من حقل الشرارة الليبي، وهو الأكبر في ليبيا، يبلغ نحو 160 ألف برميل يوميا، وتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى 300 ألف برميل يوميا.وتسببت زيادة الإنتاج من ليبيا في الضغط على أسعار الخام في ظل مخاوف متنامية متعلقة بالطلب بسبب قيود بدأت حكومات فرضها لمكافحة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.وتراجعت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس الوسيط أمس، بأكثر من 5 في المائة، مواصلة بذلك خسائر بذات النسبة تكبدتها في الجلسة السابقة.ومن المتوقع أن تهيمن التوقعات حول انخفاض الطلب والإنتاج الليبي على محادثات في اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك+"، يومي 30 تشرين الثاني (نوفمبر) والأول من كانون الأول (ديسمبر).وخفضت "أوبك+" الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا، لكن من المتوقع أن تقلل التخفيضات بنحو مليوني برميل يوميا بدءا من كانون الثاني (يناير).إلى ذلك، قالت فينترسهال ديا الألمانية للنفط والغاز، إن شركتها التابعة فينترسهال أكتينجزيلشافت نقلت إدارة حقول حوض سرت في ليبيا إلى مشروع مشترك جديد، هو شركة السرير للعمليات النفطية.أضافت فينترسهال ديا، التي تنتج النفط الخام في ليبيا منذ 1958، إن الإنتاج من منطقتي الامتياز 91 و107 توقف منذ منتصف كانون الثاني (يناير) بسبب الإغلاقات التي أوقفت منشآت التصدير.