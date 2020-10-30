ربح فصلي قياسي لـ«سينوبك الصينية» بفضل ارتفاع هوامش التكرير

حققت "سينوبك"، أكبر شركة تكرير آسيوية، ربحا فصليا قياسيا بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)، بفضل قفزة في هوامش التكرير وأرباح من نقل ملكية أصول لخطوط الأنابيب، حسبما ذكرت الشركة.ووفقا لـ"الفرنسية"، ارتفع صافي ربح الربع الثالث من العام بنحو أربعة أمثاله إلى 46.39 مليار يوان (6.92 مليار دولار)، بعد تكبد خسائر في النصف الأول من العام الحالي، ويعد ذلك أعلى ربع سنوي للشركة، وفقا لبيانات رفينيتيف، التي ترجع حتى 2003.وزاد استهلاك مصافي "سينوبك" من الخام نحو 2 في المائة على أساس سنوي إلى 63.5 مليون طن (5.04 مليون برميل يوميا) بعد بدء تشغيل مصفاة طاقتها 200 ألف برميل يوميا في مدينة تشانجيانغ في جنوب الصين.قفزت هوامش التكرير 68 في المائة عنها قبل عام إلى 9.80 دولار للبرميل، في حين بلغت مبيعات الوقود المحلية 45.44 مليون طن، مرتفعة 0.4 في المائة عن الربع السابق.وقالت "سينوبك"، إن إيرادات نقل ملكية أصول خطوط أنابيب النفط والغاز الضخمة إلى عملاق البنية التحتية للطاقة الجديد، الذي أسسته الشركة، شركة بايب تشاينا، ساهمت بمبلغ 30.8 مليار يوان في أرباح الربع الثالث.خفضت الشركة أيضا خسائر واردات الغاز الطبيعي المسال أربعة مليارات يوان مع تعزيزها مشتريات فورية بأسعار أقل في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر)، وفقا لما قاله مسؤول تنفيذي في "سينوبك" خلال مؤتمر بالهاتف أمس.وأوضح أن واردات الغاز المسال زادت إلى 12.53 مليون طن، لكنه لم يذكر رقما للمقارنة. وفي الأشهر التسعة الأولى من 2020، تراجع صافي الربح 45.7 في المائة، على أساس سنوي إلى 23.51 مليار يوان بمعايير المحاسبة الصينية. ونزلت الإيرادات 30.4 في المائة، إلى 1.55 تريليون يوان.وعلى صعيد إنتاج النفط والغاز، قلصت الشركة تكاليفها التشغيلية إلى متوسط قياسي منخفض يبلغ 15.10 دولار للبرميل، بانخفاض 8.4 في المائة، على أساس سنوي.وفي الأشهر التسعة، أنتجت "سينوبك" 210.65 مليون برميل من الخام، بانخفاض 1 في المائة، على أساس سنوي. وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 772.14 مليار قدم مكعبة، منخفضا 0.2 في المائة.وفي سياق متصل، تراجعت أرباح التشغيل لمجموعة "أو. إم. في" للنفط والغاز بمقدار الثلثين في الربع الثالث من العام وسط تحديات يواجهها القطاع بفعل انخفاض أسعار الخام والأزمة الاقتصادية العالمية في أعقاب الجائحة.ووفقا لـ"رويترز"، قالت المجموعة: إن أرباحها التشغيلية قبل الفائدة والضرائب بلغت 317 مليون يورو (375 مليون دولار)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 245 مليون يورو.كما أعلنت شركة إكوينور النرويجية أمس، تراجع أسعار النفط والغاز بشكل كبير نتيجة لجائحة فيروس كورونا في الربع الثالث. وبلغ صافي الخسائر في الربع الثالث 2.1 مليار دولار، وهو تقريبا ضعف ما تم تسجيله في الفترة نفسها قبل عام. وأسهم خفض القيمة الاسمية للأصول بمقدار 2.93 مليار دولار على افتراض انخفاض الأسعار المستقبلية، وكذلك تقديرات الاحتياطي المنخفضة، في هذا الكم من الخسائر.وقال إلدار سايتر، الرئيس التنفيذي، المنتهية ولايته في بيان: "نتائجنا المالية متأثرة بتراجع الأسعار، فيما زالت المناطق عبر العالم متضررة بشدة بالجائحة، ولا تزال حالة الغموض الهائلة قائمة حول تطور الأسعار المستقبلية للسلع".وتراجع إجمالي العائدات بواقع الربع في المائة، ليصل إلى 11.3 مليار دولار، إذ قالت إكوينور: إن متوسط الإنتاج اليومي للنفط والغاز بلغ 1.994 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا خلال الربع الثالث بارتفاع 4 في المائة، على أساس سنوي. وأضافت الشركة، التي تسيطر عليها البلاد أنها سجلت 13 اكتشافا من 26 بئرا استكشافيا خلال تلك الفترة وجار تقييم بئرين.ومن جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "فاروس إنرجي"، ومقرها لندن، تبحث عن شريك لمساعدتها على تمويل أعمال التنقيب في حقولها البرية في مصر.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المصادر أن الشركة تدرس بيع حصة من أعمالها في مصر، وتعمل مع مجموعة جيفريز المالية لدراسة الخيارات. وقالت المصادر، إن الشريك يمكن أن يستحوذ على 30 في المائة، وأن الشركة تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في كانون أول (ديسمبر).