صيادون هنود يأخذون قيلولة على قوارب ترسو على طول نهر الغانج في انتظار ارتفاع المد لبدء الصيد.
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- صيادون هنود يأخذون قيلولة على قوارب ترسو على طول نهر الغانج في انتظار ارتفاع المد لبدء الصيد
أحداث في صور
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