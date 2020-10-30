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أحداث في صور

صيادون هنود يأخذون قيلولة على قوارب ترسو على طول نهر الغانج في انتظار ارتفاع المد لبدء الصيد

«الفرنسية »

صيادون هنود يأخذون قيلولة على قوارب ترسو على طول نهر الغانج في انتظار ارتفاع المد لبدء الصيد.

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