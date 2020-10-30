الدفاع المدني .. كفاءة وتضحيات وسيطرة على حريقي الجنوب في وقت قياسي

بكفاءة واقتدار، تظهر قدرات رجال الدفاع المدني في المواقف الفجائية وإعلان تلقي بلاغات الحرائق، وتبرز تضحيات أولئك الرجال أكثر عندما تكون الحرائق في مناطق جبلية وعرة كما حدث أخيرا في حريقي تنومة والسودة.وسيطر رجال الدفاع المدني على حريقي الجنوب، مظهرين بسالة عالية وقدرات كبيرة على احتواء الحريقين والسيطرة عليهما في وقت قياسي وقدرات بارعة.وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكن مدني ‫عسير من السيطرة على ‫حريق السودة دون إصابات حتى الآن - ولله الحمد-، فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع. وكان الدفاع المدني ‫قد باشر حريقا في أعشاب وحشائش في منطقة جبلية في قرية القوز في مركز السودة، وتمت السيطرة كذلك على الحريق وإخماد النيران.وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب اندلاع حريق في جبل غلامة، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريبا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.وقادت التحريات الأمنية، إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.