إجراءات أوروبية مشددة لمواجهة الجائحة .. إغلاق فرنسي وألماني وطوارئ في إسبانيا

تجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم أكثر من 44.54 مليون إصابة، و174180 وفاة، في أكثر من 210 دول ومناطق، تزامنا مع إجراءات مشددة في أوروبا للتصدي للموجة الثانية من الجائحة، حيث أغلقت فرنسا وألمانيا المطاعم وهيئات خدمية عديدة، فيما أعلنت إسبانيا الطوارئ لمدة ستة أشهر.وبدءا من اليوم، ستمنع فرنسا سكانها من مغادرة منازلهم دون تصاريح، ما يعيد إلى الذاكرة تدابير العزل المنزلي الصارمة، التي شهدها العالم مطلع الربيع.كما ستغلق المطاعم أبوابها حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل وسيتم الحد من إمكانية السفر بين مناطق البلاد.وستبقى المصانع ومواقع البناء مفتوحة كما دور الحضانة والمدارس، رغم أنه سيكون على الأطفال حتى في سن السادسة وضع كمامات.وفي ألمانيا، أمرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتدابير إغلاق أخف بدءا من الإثنين المقبل حتى نهاية الشهر. ولن يتم عزل الألمان في منازلهم، لكن سيكون على المطاعم والمقاهي والمسارح وصالات السينما والأوبرا إغلاق أبوابها حتى نهاية الشهر. وناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جميع المواطنين مواصلة توخي الحذر والتضامن في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.وقالت ميركل في بيان حكومي في البرلمان الألماني "بوندستاج"، إن الأمر يتعلق بكل جهد والتزام ومثابرة وحرص من جانب الجميع، لافتة إلى أن الوباء يضع المجتمع في اختبار في أوجه متعددة - طبيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفقا لـ"الألمانية".وأضافت أن ألمانيا لا يمكنها مواجهة ذلك إلا بالتكاتف والاستعداد للتبادل الشفاف، مؤكدة أنها معجبة بالجهود التي تم بذلها حتى الآن من جانب كثير المواطنين وأنها أثرت فيها، وأكدت أيضا أنه لا يمكن تجاوز هذه الأزمة الصعبة، إلا "مع بعضنا بعضا ولأجل بعضنا بعضا".وتابعت ميركل، "الجدل النقدي لا يضعف الديمقراطية، بل يقويها"، وأكدت أن الكذب والمعلومات المضللة والمؤامرات والكراهية لا تضر الجدل فحسب، لكنها تضر أيضا بمكافحة الفيروس.ودعت مجددا إلى التخلي عن أي لقاءات شخصية غير ضرورية بشكل ملح، وقالت "مثلما تغلبنا نحن البشر بالفعل على كثير من المشكلات الكبيرة في تاريخنا، يمكن لكل فرد منا الإسهام بفاعلية في التعامل مع هذا الوباء من خلال قوانا الموحدة".كما أن دولا أوروبية أخرى تشدد القيود على الأنشطة الحياتية المعتادة، إذ فرضت إيرلندا إغلاقا الأسبوع الماضي، بينما طبقت إسبانيا وإيطاليا قرارات حظر تجول وأعلنتا قيودا على السفر.وأقر البرلمان الإسباني أمس تمديد حالة الطوارئ، التي أعلنها لاحتواء الفيروس لمدة ستة أشهر. ويسمح الإجراء للسلطات الإقليمية المسؤولة عن الصحة فرض قيود على حركة السكان وحظر تجول ليلي وإغلاق حدودها. وستستمر بالتالي حالة الطوارئ حتى التاسع من أيار (مايو).وسجلت إيران عددا يوميا قياسيا من الإصابات بكوفيد - 19 بلغ أكثر من ثمانية آلاف، بحسب أرقام رسمية صدرت أمس.وأدى الفيروس إلى 399 وفاة جديدة في البلد، الذي يعد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط، بحسب وزارة الصحة، التي أكدت ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34113.وفي اليابان، تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 100 ألف إصابة، بينها نحو 30 ألف حالة في طوكيو وحدها.وبحسب "الألمانية"، فإن حصيلة الإصابات على مستوى البلاد كانت قد تخطت 90 ألفا في 11 من أكتوبر الجاري، ما يعني أنه تم تسجيل نحو عشرة آلاف حالة إصابة جديدة في غضون أقل من ثلاثة أسابيع.من ناحية أخرى، أكدت طوكيو أمس تسجيل 221 حالة إصابة جديدة، حيث تجاوز إجمالي الإصابات اليومية في طوكيو 200 حالة لأول مرة منذ خمسة أيام، كما يتجاوز 100 حالة لليوم العاشر على التوالي.وطالبت السلطات السويدية المواطنين، الذين يعيشون في ستوكهولم، بتجنب الذهاب إلى المتاجر والمطاعم والمتاحف، في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث يهدد ارتفاع قياسي في حالات الإصابة بالضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.وقال أندرس تيجنيل عالم الأوبئة في السويد والمهندس المسؤول عن استراتيجية كوفيد في البلاد، "نحن ندخل جزء المنحنى بمستويات عدوى عالية جدا، وقد نصل إلى حدود القدرة القصوى لنظام الرعاية الصحية وما يمكن للمجتمع التعامل معه".وتجنبت السويد حتى الآن إغلاقا، بناء على نظرية تيجنيل، التي تدور حول ضرورة معرفة كيفية التعايش مع فيروس قد يظل موجودا لأعوام. لكن الاستراتيجية كانت لها تكلفة بشرية كبيرة.ومعدل الوفيات جراء كوفيد - 19 في السويد أعلى بكثير من أي مكان آخر في منطقة الشمال في أوروبا، حيث يبلغ 58 لكل 100 ألف، ولا يوجد حتى الآن سوى القليل من الأدلة على أن السويديين يكتسبون كثيرا من مناعة القطيع. وفي الـ24 ساعة الماضية، سجلت السويد نحو ثلاثة آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم منذ تفشي الوباء في وقت سابق من هذا العام.