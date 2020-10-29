تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار ونمو الاقتصاد الأمريكي

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب اليوم الخميس في التعاملات الأمريكية مع ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، والبيانات القوية للناتج المحلي الأمريكي.

ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم إلى 94.10 نقطة مقابل 93.95 نقطة في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم بمقدار 11.20 دولار أي بنسبة 0.6 في المئة عن مستواه أمس إلى 1868 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 001. 0 دولار إلى 360ر23 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0075. 0 دولار إلى 0565. 3 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 33.1 % في الربع الثالث من العام على أساس سنوي، أو بنسبة 7.4 % بالمقارنة مع الربع الثاني من العام، ليسجل بذلك أسرع ثلاثة شهور من النمو الاقتصادي.

وبحسب التقدير الاولي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس، فقد استعاد الاقتصاد بعض ما كان قد فقده في وقت سابق من العام بسبب تفشي جائحة كورونا.

إلا أن الخبراء يحذرون من المبالغة في تقدير البيانات، لأنها تأتي بعد حدوث انكماش غير مسبوق في الربع الثاني من العام.