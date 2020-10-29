قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن السعودية من أكثر 10 دول استهلاكا للقهوة في العالم حيث تستورد 18 ألف طن سنويا، و 72% من واردات البن من إثيوبيا.
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