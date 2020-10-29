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السعودية من أكثر 10 دول استهلاكا للقهوة في العالم

الاقتصادية من الرياض

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن السعودية من أكثر 10 دول استهلاكا للقهوة في العالم حيث تستورد 18 ألف طن سنويا، و 72% من واردات البن من إثيوبيا.

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