خبراء : الجوائح ستنتشر بشكل أسرع وستتسبب في أضرار اقتصادية أكبر

قال خبراء دوليون اليوم إن الجوائح ستصبح أكثر تواترا، وستنتشر بشكل أسرع، وستتسبب في أضرار اقتصادية أكبر، وستقتل أشخاصا أكثر ممن قتلهم مرض كوفيد19-، ما لم يتم التحرك لوقف تدهور الطبيعة الذي يؤدي إلى انتشار أمراض جديدة تصيب البشر.

ووفقا لتقرير صادر عن المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، كان ظهور فيروس كورونا الجديد مدفوعا بالكامل بالأنشطة البشرية.

وقال الخبراء إن نفس الأنشطة التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، تؤدي أيضا إلى زيادة مخاطر الجائحة.

وقال الفريق المكون من 22 خبيرا إن تغيير استخدام الأراضي والتوسع الزراعي والتجارة في حيوانات الحياة البرية واستهلاكها، يزيد من الاتصال بين الحياة البرية والثروة الحيوانية والبشر، بما يسمح للميكروبات بالانتقال إلى البشر وفقا لـ "الألمانية".

ويرى العلماء أن مرض كوفيد19- ظهر في خفافيش حدوة الحصان، وربما انتقلت الإصابة إلى البشر لأول مرة عن طريق الحيوانات البرية المتداولة في سوق في ووهان بالصين.

وجاء في الدراسة أن حوالي نصف ما يقدر بنحو 7ر1 مليون فيروس غير مكتشف في الثدييات والطيور يمكن أن تصيب البشر.

وقال الخبراء إن منع تفشي الأمراض سيكون أرخص بمئة مرة من تكلفة الاستجابة والتصدي لها.