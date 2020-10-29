تراجع غير متوقع للمبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بنسبة 2.2 %

أظهرت بيانات نشرت اليوم تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي على خلاف التوقعات.وتراجع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2 في المئة عن الشهر السابق إلى 130 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 8.8 في المئة إلى 9. 132 نقطة خلال آب/أغسطس الماضي، بحسب البيانات المعدلة للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3..4 في المئة خلال الشهر الماضي.

ورغم التراجع غير المتوقع للمبيعات خلال الشهر الماضي، فإنها مازالت أعلى بنسبة 20.5 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي وفقا لـ "الألمانية".

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد إن "الطلب على شراء المنازل مازال قويا للغاية، حتى رغم التراجع الشهري الذي تم تسجيله خلال سبتمبر الماضي، ومازلنا نتوقع أن ينتهي العام الحالي بمبيعات أكبر من المبيعات المسجلة في 2019".

وأضاف يون أنه "مع استمرار الفائدة المنخفضة على قروض التمويل العقاري واستمرار تحسن سوق الوظائف بدرجة ما، فإنه من المنتظر توقيع المزيد من عقود شراء المساكن في المستقبل القريب".