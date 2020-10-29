خدمة جديدة من شركة سيارات .. استبدل مركبتك كل 4 أشهر

بدأت بعض شركات صناعة السيارات الفارهة تقديم خدمة الاشتراك لعملائها في عدد محدود من المناطق خلال السنوات الأخيرة لكن شركة فولفو كارز السويدية لصناعة السيارات تتيح هذه الخدمة في أغلب الولايات الأمريكية.

وبحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات فإن برنامج "كير باي فولفو" يتيح لعملائه إمكانية استبدال سياراتهم كما يتبادلون ستراتهم. ويتيح برنامج الاشتراكات الذي تقدمه فولفو حاليا للعميل إما ترقية اشتراكه للحصول على سيارة أعلى قيمة أو تجديده كل 4 أشهر.

وهذا البرنامج بديل لأنظمة تأجير السيارات التقليدية والتي تربط العميل بسيارة واحدة لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 36 شهرا. في الوقت نفسه فإن فولفو تتحمل تكاليف الصيانة الدورية والتأمين مقابل اشتراك شهري. ويمكن للعميل استخدام السيارة لمسافة 1250 ميلا كحد أقصى بحسب موقع البرنامج "كير باي فولفو".

وكانت فولفو قد وسعت نطاق برنامج الاشتراك في وقت سابق من العام الحالي ليشمل السيارات الموجودة لدى معارض البيع وهو ما يعني أن العميل يمكنه الاشتراك للحصول على سيارة رأها لدى أحد الموزعين ثم يحصل عليها في اليوم نفسه.

ويمكن للعملاء الاشتراك للحصول على إصدار العام المقبل من السيارتين فولفو إس 60 أو السيارة إكس.سي 40 مقابل اشتراك شهري يبلغ 650 دولارا. ويمكن الحصول على السيارة فولفو إكس.سي 60 طراز 2021 مقابل 70 دولارا شهريا.

أما اشتراك السيارة فولفو إكس.سي90 طراز 2021 فيبلغ 750 دولارا شهريا. ويمكن للعميل تغيير السيارة التي يشترك للحصول عليها كل 4 أشهر مع حلول موعد تجديد الاشتراك.