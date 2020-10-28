أمين عام مجلس التعاون: محاولات استهداف السعودية انتهاك صارخ للقوانين

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، عبر إطلاق طائرات مسيره و مفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين اليوم 29 أكتوبر 2020م.

وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تهدد أمن دول مجلس التعاون و امن المنطقة واستقرارها ، مؤكدا بأن امن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.

وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.