التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان

أعلن التحالف في اليمن اليوم عن إحباط هجمات إرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان، والتصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين قبل استهداف المدنيين.