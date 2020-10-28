إيطاليا تدعم القطاعات المتضررة من كورونا بـ 5 مليارات يورو

أعلن وزير المالية الإيطالية روبرتو جوالتيري اليوم الأربعاء أن الحكومة الإيطالية سوف تبدأ في توزيع مساعدات مالية من حزمة المساعدات الطارئة التي تقدر بأكثر من 5 مليارات يورو ( 8ر5 مليار دولار) بحلول شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وتشمل الحزمة، التي تم المصادقة عليها أمس الثلاثاء، مساعدة مالية وتسهيلات ضريبية للشركات والموظفين في قطاعات مثل السياحة والثقافة، الأشد تضررا من القيود الجديدة المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كوروناالمستجد.

كما أن المساعدات سوف تشمل الحانات والمطاعم التي اضطرت لإغلاق أبوابها قبل الموعد المعتاد.

وكانت الحكومة الإيطالية قد فرضت أمس الأول الاثنين أكثر القيود صرامة منذ انتهاء الاغلاق في حزيران/يونيو الماضي، في محاولة لاحتواء الموجة الثانية المتصاعدة من الاصابات بفيروس كورونا.

وأمرت الحكومة المطاعم والحانات بغلق أبوابها في الساعة السادسة مساء وغلق صالات التدريبات الرياضية وحمامات السباحة ودور السينما والمسارح وقاعات الموسيقى. كما طالبت المدارس الثانوية بإعطاء الدروس لثلاثة أرباع التلاميذ على الأقل عبر الإنترنت.

