847 مليار ريال الدين العام السعودي بنهاية الربع الثالث من 2020 مقابل 677 مليار بنهاية 2019

أعلنت وزارة المالية النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثالث منن السنة المالية 2020 حيث بلغت الإيردات 215.57 مليار ريال والمصروفات 256.34 مليار فيما بلغ العجز 40.76 مليار ريال.

وزاد إجمالي المصروفات 7 في المائة على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات النفطية 30 في المائة، وزادت الإيرادات غير النفطية 63 في المائة فقط إلى 122.9 مليار ريال، فيما زادت إجمالي الإيرادات 4 في المائة.

وبلغ أيضا الدين العام السعودي 847.75 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2020 مقابل 677.9 مليار بنهاية عام 2019. كما تم تمويل العجز للربع الثالث من الداخل.