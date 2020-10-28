الذهب يستقر فوق 1900 دولار وسط ضبابية الانتخابات الأمريكية

استقر الذهب فوق مستوى 1900 دولار اليوم إذ تصدت الضبابية بشأن الانتخابات الأمريكية وزيادة حالات كوفيد-19 عالميا لضغوط من صعود الدولار مع تلاشي الآمال في الاتفاق على حزمة تحفيز أمريكية على الفور، وفقا لـ"رويترز".

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1909.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش. واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1911.60 دولار.

وقال ستيفن إينس الخبير الاستراتيجي في أكسي "المستثمرون يحتاجون سببا لشراء المزيد من الذهب وسيأتي هذا السبب من مؤشر بشأن السياسة".

وأضاف "مع تفشي الفيروس في كل مكان، سنحصل علي تحفيز في وقت ما... ويحتمل أن يكون ثمة ميل تجاه مزيد من التدخل من البنك المركزي لأن الضرر الاقتصادي سيكون هائلا".

وبفضل عملية طباعة غير مسبوقة للأموال وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، يتجه الذهب لتسجيل أفضل عام في عقد نظرا لجاذبيته كوسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة. وارتفع المعدن الأصفر نحو 26 في المائة منذ بداية العام.

كما ارتفع الدولار الأمريكي الذي يعد ملاذا آمنا أيضا 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مستفيدا من الضبابية جراء الانتخابات الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.52 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 884 دولارا وكسب البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2351 دولارا.