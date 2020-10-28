"أنعام القابضة" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث ستكون بداية فترة تداول حقوق الأولوية والإكتتاب في تاريخ 02-11-2020، وسيكون تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية في 09-11-2020، وسيكون تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في 12-11-2020.

وقالت الشركة بأنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم ، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

كما قالت الشركة أنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكـسور الأسهم على المستثمرين ذو الطابـع المؤسسي، كما سيقوم المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح السادة/ شركة الوساطة المالية بتغطية حقوق أولوية مجموعة انعام القابضة في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

كما قالت الشركة بأنه بالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب ، تنوه الشركة على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.