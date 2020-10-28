الأسهم السعودية تتماسك للجلسة الثانية بعد خسائرها الحادة .. والسيولة دون 8 مليارات ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8198 نقطة رابحة 43 نقطة بنحو 0.5 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بنحو 0.6 في المائة.وواصلت الأسهم السعودية تماسكها بعد تراجع حاد مطلع الأسبوع على الرغم من انخفاض السيولة دون ثمانية مليارات ريال هي الأدنى منذ آب (أغسطس) الماضي.وشهدت السوق خلال الجلسة تذبذبا بين تحقيق المكاسب والخسائر، وكانت أدنى نقطة عند 8101 نقطة في مستوى قريب من الدعم 8090 نقطة، استمرار محافظة السوق على مستويات الدعم سيزيد من شهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق إلى تعويض ما فقدته، إلا أن استدامة الارتفاع في موضع شك نظرا إلى بقاء مكررات الربحية مرتفعة مع عدم تحقيق نمو في أرباح الشركات حتى الآن في الربع الثالث.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 8154 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8198 نقطة رابحا 0.5 في المائة، بينما الأدنى عند 8101 نقطة فاقدا 0.7 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8198 نقطة رابحا 43 نقطة بنحو 0.5 في المائة، وتراجعت السيولة 32 في المائة بنحو 3.6 مليار ريال لتصل إلى 7.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 180 مليون سهم لتصل إلى 318 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 31 في المائة بنحو 162 ألف صفقة لتصل إلى 366 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.7 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 2.9 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 1.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 12 في المائة بقيمة 948 مليون ريال.أداء الأسهمارتفعت ستة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "سوليدرتي تكافل" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 17.82 ريال، يليه "الأهلية" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 13.88 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 31.95 ريال. في المقابل، تصدر المتراجعة "بترو رابغ" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 13.32 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 20.70 ريال، وحل ثالثا "هرفي للأغذية" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 52.20 ريال.وكان الأعلى تداولا "الكابلات السعودية" بقيمة 585 مليون ريال، يليه "بن داود" بقيمة 312 مليون ريال، وحل ثالثا "معدنية" بقيمة 245 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية