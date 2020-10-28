«نمو» تفقد 451 نقطة بتداولات 19 مليون ريال

هبطت السوق الموازية «نمو» بنحو 3 في المائة لتغلق عند 14438 نقطة فاقدة 451 نقطة، وتراجعت قيمة التداول 44 في المائة إلى 19 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 250 ألف سهم. أما الصفقات، فتراجعت 9 في المائة إلى 1117 صفقة. وتراجع سهما "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 13 في المائة ليغلق عند 336 ريالا، يليه "التطويرية الغذائية" بنحو 1.5 في المائة ليغلق عند 127 ريالا. وارتفعت البقية بصدارة "سمو" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 66.30 ريال، يليه "الصمعاني" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 155.60 ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بنحو 0.55 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال.وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 11.2 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 4.7 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة 2.1 مليون ريال.