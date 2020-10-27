الكويت تخفض أسعار التدخل في سوق النقد ويثبت سعر الخصم

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء أنه قرر إبقاء سعر الخصم عند 1.5 بالمئة وخفض أسعار التدخل في سوق النقد 0.125 نقطة مئوية من غد الأربعاء.

أوضح البنك أن إبقاء سعر الخصم عند "مستويات متدنية تاريخية" ينسجم مع "إجراءات (المركزي) الاستثنائية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.