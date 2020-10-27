عشرات البنوك الأوروبية تتجنب سداد الضرائب

أظهر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية اليوم ان الكثير من البنوك الأوروبية تستخدم الملاذات الضريبية أو وسائل التهرب الضريبي.

وبحسب مسح شمل 39 بنكا كبيرا في أوروبا ونشرت المنظمة نتائجه فإن اكثر من ثلاثة أرباع هذه البنوك "تعمل بشكل مستمر في الدول التي توفر معاملة ضريبية تفضيلية وفي الملاذات التي لا تفرض أي ضرائب".

وتضم القائمة بنوكا كبرى مثل إتش.إس.بي.سي البريطاني وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول الفرنسيين ودويتشه بنك الألماني، بحسب "الألمانية".

وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن ما يقرب من 10 في المئة من أنشطة البنوك في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة التي شملها التحقيق من 2015 إلى 2019 "لم تخضع للضرائب".

في الوقت نفسه فإن 29 مؤسسة مالية على الأقل تعلن تحقيق أرباح عالية في الدول أو المناطق التي لا تفرض عليها ضرائب ولا يوجد بها موظفين لها، وهو ما يعتبره معدو التقرير إشارة إلى تحويل هذه المؤسسات لأرباحها إلى تلك الأنظمة.

وفي حين يصدر الاتحاد الأوروبي بشكل دوري قائمة سوداء باسماء الدول والمناطق من خارج الاتحاد والتي تجذب الشركات والمؤسسات إليها من خلال منحها مزايا ضريبية غير عادلة، فإن هناك دول في الاتحاد الأوروبي تمارس نفس الممارسات مثل أيرلندا ولوكسمبورج ومالطا.