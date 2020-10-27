مجموعة تواصل الأعمال B20 تحتضن التحول نحو النمو الشامل

عقدت مجموعة تواصل الأعمال (B20) قمّتها الافتراضية في 26-27 من شهر أكتوبر 2020، تحت عنوان "التحوّل نحو النمو الشامل"، مختتمة بذلك أنشطتها لهذا العام. وترأّس القمة يوسف البنيان رئيس مجموعة تواصل الأعمال (B20) ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك. وحضر القمة عدد من ممثلي الحكومة والرئاسة السعودية لمجموعة العشرين من بينهم الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة ، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، والدكتور فهد المبارك، الشربا السعودي لمجموعة العشرين، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور فهد تونسي، الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين، و عبدالعزيز الرشيد، مساعد وزير المالية للشؤون المالية والدولية والسياسات المالية.



وجمعت قمة مجموعة تواصل الأعمال (B20) قادة عالميين يمثلون قطاع الأعمال لطرح السياسات والابتكارات حول إمكانية تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال التحول الاقتصادي. وتضمنت نقاشات القمة عددًا من الموضوعات بما فيها إعادة تصميم الأعمال من خلال رأسمالية الأطراف المعنية، وإضفاء الطابع الإنساني على التحول التقني، والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق منافسة عادلة للشركات، وبناء نظم تجارية متينة.



وبالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسّلم المهندس خالد الفالح توصيات مجموعة تواصل الأعمال (B20) وألقى كلمته التي جاء فيها: “ "أؤكد أن العديد من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل أولويات مشتركة مع التحولات الحالية في المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 والتي تمثل خارطة طريقنا لمستقبل بلادنا. لقد أهتمت مجموعة تواصل الأعمال 20 بمحور التمكين، وأحد أوجه هذا التمكين يتمثل في اهتمام المملكة بالاقتصاد الرقمي. فمع تحول العالم إلى العمل عن بعد والتعليم عن بعد بل وحتى تقديم الخدمات الطبية عن بعد، كانت المملكة العربية السعودية سباقة ومتقدمة في ذلك. كما أدركنا في المملكة أن التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة هو من أولويات سياسات مجموعة العشرين وأمر محوري لتحقيق الإمكانات الكاملة لاقتصادنا الوطني، وقمنا بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لتمكين المرأة في المنزل والعمل، بما في ذلك برامج وممكنات ريادة الأعمال وتحديداً حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات المالية مما يجعل المملكة واحدة من ثالث دول فقط على مستوى العالم في تطبيق ذلك"

وتعد مساهمة مجموعة الأعمال 20 مهمةً وذلك عبر طرح أرائها وتوصياتها خلال نقاشات مجموعة العشرين، حيث أبرزت أهمية معالجة القضايا العالمية وضرورة موائمة أولويات قطاع الأعمال لخلق الفرص وتشجيع الازدهار وتحقيق الرفاه للجميع.