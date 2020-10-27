الصناعات الكهربائية تربح 10.6 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 115.5 %

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 10.6 مليون ريال بارتفاع 115.5 في المائة عن الربع المماثل من 2019.

كما حققت الشركة صافي ربح بلغ 8.4 مليون ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بانخفاض 8 في المائة عن نفس الفترة من 2019.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح وإجمالي الربح والربح التشغيلي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:

1- ارتفاع المبيعات من 132.8 مليون ريال إلى 148.1 مليون ريال وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى.

2- انخفاض الزكاة والمصروفات المالية من 6.4 مليون ريال إلى 3.8 مليون ريال.

3-انخفاض مصروفات البيع والتوزيع و المصروفات العمومية و الإدارية من 15.0 مليون ريال إلى 13.3 مليون ريال.