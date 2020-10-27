"حلواني إخوان" تربح 25 مليون ريال في الربع الثالث من 2020

أعلنت شركة حلواني إخوان عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 25 مليون ريال. كما حققت صافي ربح بلغ 81.4 مليون ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020.

وتعود أسباب الارتفاع في صافي أرباح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

1- النمو في مبيعات الشركة في كلا من السعودية ومصر نتيجة اعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية.

2- تم العمل على تحديث نظام الخصومات و الحوافز للعملاء بما يحقق اعلى ربحية للشركة و زيادة الحصة السوقية.

3- التحسن في المزيج البيعي و ذلك بالتركيز على المنتجات الاكثر ربحية.

4- التعاقد مع موردي بعض الخامات الرئيسية باسعار تنافسية مقارنة باسعار الربع المماثل من العام السابق.

5- الانخفاض في مصاريف التمويل نتيجة انخفاض اجمالي القروض بمبلغ 84 مليون ريال وكذلك انخفاض تكلفة الاقراض.