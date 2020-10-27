أسمنت العربية تربح 78.9 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 30 %

أعلنت شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 78.9 مليون ريال بارتفاع 30 % عن نفس الربع من 2019.

كما حققت الشركة صافي ربح بلغ 131.6 مليون ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بانخفاض 2.6 % عن نفس الفترة من 2019.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى : ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والادارية في الشركة الام ، على الرغم من انخفاض قيمة المبيعات في الشركة التابعة في الأردن وارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية وانخفاض تكلفة التمويل.