إخماد حريق اندلع في مصفاة عراقية لتكرير النفط ببغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني العراقية اليوم حريقا أندلع بأحد أنابيب نقل الوقود قرب مصفاة الدورة لتكرير النفط الخام جنوبي بغداد.

وبحسب "الألمانية" قال مصدر بوزارة النفط العراقية إن حريقا اندلع في أنبوب ناقل لوقود الغاز الجاف بالقرب من مصفاة الدورة، مشيرا إلى أن فرق السلامة والإطفاء في شركة مصافي الوسط والجهات الساندة تمكنت من إخماد الحريق دون حصول أضرار مادية.

وتعد مصفاة الدورة لتكرير النفط الخام من أقدم مصافي التكرير في العراق حيث جرى تشييدها في خمسينيات القرن الماضي.