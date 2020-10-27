هبوط أرباح "كاتربيلر" بفعل الأوضاع الاقتصادية

أعلنت كاتربيلر اليوم انخفاض الأرباح الفصلية مع هبوط مبيعات المعدات في قطاعاتها الثلاثة الرئيسية ما يعكس تباطؤا وتعافيا متفاوتا في الأنشطة الاقتصادية العالمية بسبب توقف الانشطة جراء فيروس كورونا.

وبحسب (رويترز) أعلنت شركة المعدات الثقيلة عن 1.22 دولار ربحية للسهم في الربع الثالث بانخفاض 54 بالمئة عنه قبل عام. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رفينيتيف أن تبلغ الأرباح 1.16 دولار للسهم في المتوسط.

ودعمت الأرباح ضرائب أقل من التوقعات خلال الربع. وهبطت الإيرادات 23 بالمئة سنويا.

وقال المدير المالي أندرو بونفيلد إن القلق ما زال ينتاب العملاء بشأن مشتريات المعدات الكيرة إلا أنه من المتوقع أن يرفع التعافي الاقتصادي السريع في الصين فضلا عن تحسن الأنشطة السكنية في أمريكا الشمالية مبيعات التجزئة في الربع الحالي.