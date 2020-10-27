إندونيسيا تجمع 843.58 مليون دولار من عطاء لبيع سندات إسلامية

قالت وزارة المالية الإندونيسية إن البلاد جمعت 12.35 تريليون روبية (843.58 مليون دولار) من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات إسلامية اليوم، وهو ما يزيد قليلا عن الهدف الاسترشادي.

وبحسب (رويترز) جاء متوسط العوائد إلى حد كبير أقل مقارنة مع عائد صكوك مدعومة بمشاريع بيعت في عطاء سابق يوم 13 أكتوبر.

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 20.90 تريليون روبية مقارنة مع 25.86 تريليون روبية في العطاء السابق.

