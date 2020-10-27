تراجع أرباح "إتش.إس.بي.سي" 36% خلال الربع الثالث من 2020

أعلنت مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية التي تركز على العمل في آسيا اليوم تراجع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 36 في المائة إلى 3.07 مليار دولار مقابل 4.84 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لـ"الألمانية".

كما تراجع صافي أرباح المجموعة القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 54 في المائة إلى 1.36 مليار دولار مقابل 2.97 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل أرباح السهم إلى 0.07 دولار مقابل 0.15 دولار منذ عام.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات المجموعة المصرفية خلال الربع الثالث بنسبة 10 في المائة سنويا إلى 12.07 مليار دولار مقابل 13.35 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت الإيرادات بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 10 في المائة إلى 12.1 مليار دولار.